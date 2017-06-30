В столице увеличат количество общественного транспорта

Также больше общественного транспорта будет ходить в столице первого июля – начиная с 21-го часа – на период, пока будет проводиться фестиваль "Atlas Weekend". Эти данные поступили от предприятия "Киевпастранс".

Так, ради надлежащей транспортировки пассажиров в столице 30-го июня, а также первого июля на период фестиваля, что будет проведен в "Экспоцентре Украины", с вечера 30-го июня увеличат число подвижного состава на следующих маршрутах – троллейбусы номер

увеличено количество подвижного состава на таких маршрутах: 3, 8, 11, 12, 18, а также номера 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45, 50. Возрастет число трамваев на таких маршрутах - 3, 8, а также 33.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на Броварском проспекте ограничат движение.