02:00 30.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице устроят велопарад девушек

В городе Киев уже 15-го июля должен быть проведен велопарад при участии девушек.

В столице устроят велопарад девушек

Так, парад при участии женщин будет проведен в формате “велосипедного шика”. Эти данные распространили в Ассоциации украинских велосипедистов. Известно, что женщины на велосипедах в 16-тть часов вечера намерены отбыть с точки Оперный театр и проедут они до Пейзажной аллеи города.

Будет легкий маршрут для новичков, а также сложный – десятикилометровый – для опытных велосипедисток. На старте данного парада участникам организуют также джаз, а когда они завершат свою поездку – то будут подарки и пикник.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в центре Киева по причине велопарада было ограничено движение.


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