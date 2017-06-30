В столице устроят велопарад девушек

Так, парад при участии женщин будет проведен в формате “велосипедного шика”. Эти данные распространили в Ассоциации украинских велосипедистов. Известно, что женщины на велосипедах в 16-тть часов вечера намерены отбыть с точки Оперный театр и проедут они до Пейзажной аллеи города.

Будет легкий маршрут для новичков, а также сложный – десятикилометровый – для опытных велосипедисток. На старте данного парада участникам организуют также джаз, а когда они завершат свою поездку – то будут подарки и пикник.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в центре Киева по причине велопарада было ограничено движение.