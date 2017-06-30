19:50 30.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168831:mysnichenko

В столице пройдут сельхозярмарки

Уже в ближайшие выходные в городе Киев должны быть проведены сельхозярмарки.

В столице пройдут сельхозярмарки

Так, сельскохозяйственные ярмарки должны состояться в столице уже первого и второго июля – то есть в ближайшие выходные дни. Эти данные уже ранее распространили представители КГГА.

Так, в рамках проведения таких ярмарок гражданам будут предлагать широкий ассортимент продукции сельского хозяйства, а также продуктов переработки. Будут предложены разнообразные группы товаров – также уточняется в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе были также проведены сельскохозяйственные ярмарки - с 24-го по 28-е мая. Гражданам предлагали свежие продукты питания.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив