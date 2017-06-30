00:30 30.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко намерен установить в Киеве 70 киосков

Киевская городская государственная администрация объявила тендер на установку 70 информационно-справочных киосков для туристических объектов и маршрутов.

Кличко намерен установить в Киеве 70 киосков

Общая стоимость проекта составит десять миллионов гривен. Как сказано в сообщении на портале публичных закупок ProZorro, планируется закупить 50 киосков уличного использования и 20 - для использования в помещении.

Киоски будут представлять собой информационно-справочные терминалы, которые будет указывать туристам информацию о маршрутах коммунального транспорта, а также интересную информация о достопримечательностях города.

Киоски установят до 31 октября, а заказчиком тендера указано коммунальное предприятие "Информатика". Предложения принимаются до 31 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице построят мультифункциональную спортивную арену.


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