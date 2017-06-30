01:00 30.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение ограничат на Броварском проспекте

По причине некоторых ремонтных работ на столичном Броварском просп. вскоре ограничат частично движение.

Движение ограничат на Броварском проспекте

На столичном Броварском проспекте от ост. "птицефабрика" в сторону столицы с 11-ти утра и до 18-ти часов дня 30-го июня отчасти будет ограничено передвижение автотранспорта. Эти данные распространили недавно в КГГА. При этом в "Киевавтодоре" уже принесли свои извинения за эти ограничения и связанные с ними неудобства для водителей транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в городе Киев на улице Протасов Яр также вскоре ограничат частично движение – из-за работ по асфальтированию покрытия. Движение ограничат начиная от улицы Соломенская.


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