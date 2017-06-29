11:20 29.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержаны преступники, незаконно перепродавшие 31 квартиру

В Киеве недавно было проведено задержание преступной группы, представители которой незаконно перепродавали квартиры.

В Киеве задержаны преступники, незаконно перепродавшие 31 квартиру

Согласно данным столичных правоохранителей – в группе злоумышленников было 12-ть граждан, и большинство уже имели и раньше проблемы с законом из-за торговли наркотиками, подделки документов и т.п. В процессе производства, которое открыто в 2015-ом году, правоохранители устроили многие следственные действия.

В итоге выяснилось, что злоумышленники подделывали документы при помощи своих нотариусов, после чего перепродавали чужие квартиры. Так они отобрали фактически 31 квартиру.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице полиция задержала сотрудников ПриватБанка, занимавшихся мошенничеством.


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