В Киеве задержаны преступники, незаконно перепродавшие 31 квартиру

Согласно данным столичных правоохранителей – в группе злоумышленников было 12-ть граждан, и большинство уже имели и раньше проблемы с законом из-за торговли наркотиками, подделки документов и т.п. В процессе производства, которое открыто в 2015-ом году, правоохранители устроили многие следственные действия.

В итоге выяснилось, что злоумышленники подделывали документы при помощи своих нотариусов, после чего перепродавали чужие квартиры. Так они отобрали фактически 31 квартиру.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице полиция задержала сотрудников ПриватБанка, занимавшихся мошенничеством.