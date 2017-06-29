16:34 29.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Протасов Яр ограничат движение автотранспорта

По причине некоторых работ по устройству асфальта на столичной улице Протасов Яр должны будут ограничить движение.

На улице Протасов Яр ограничат движение автотранспорта

Движение должны будут ограничить на улицы Соломенская и вплоть до горнолыжного курорта начиная с вечера 30-го июня и до семи утра первого июля. Движение автомобилей ограничат только частично – передали сегодня – 29 июня – в пресс-службе КГГА. А в столичном "Киевавтодоре" уже попросили водителей транспортных средств к временным изменениям относиться понимающе.

Как сообщал УРА-Информ, метро столицы ночью второго июля должно будет работать несколько дольше. Все дело в проведении фестиваля под названием "Atlas weekend 2017".


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