На улице Протасов Яр ограничат движение автотранспорта

Движение должны будут ограничить на улицы Соломенская и вплоть до горнолыжного курорта начиная с вечера 30-го июня и до семи утра первого июля. Движение автомобилей ограничат только частично – передали сегодня – 29 июня – в пресс-службе КГГА. А в столичном "Киевавтодоре" уже попросили водителей транспортных средств к временным изменениям относиться понимающе.

Как сообщал УРА-Информ, метро столицы ночью второго июля должно будет работать несколько дольше. Все дело в проведении фестиваля под названием "Atlas weekend 2017".