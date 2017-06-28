В столице построят мультифункциональную спортивную арену

Про это недавно заявил В. Кличко – мэр города. Согласно его словам – в мэрии города уже был ранее подписан договор с той компанией, которая будет заниматься строительством спортарены. Многофункциональный комплекс будет построен на улице Ватутина, что в столичном Деснянском районе. Эти данные также распространили представители КГГА.

По итогам проведенного конкурса "А СКАЙ" получил право на данное строительство. Это значит, что скоро город получит современную арену для спорта. Она будет оснащена согласно требованиям современности – добавил Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, капремонт стартовал ранее на стадионе "Динамо".