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В среду в Киеве откроется обновленный сквер в Соломенском районе

В среду, 28 июня, столичная власть намерена открыть обновленный сквер в Соломенском районе.

В среду в Киеве откроется обновленный сквер в Соломенском районе

Он расположен на углу улиц Преображенской и Алексеевской. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, торжественное открытие состоится в четыре часа дня. Участие в открытии примут генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный, депутат Киевского городского совета Андрей Андреев и представители общественности.

В КГГА также отметили, что на территории сквера устроено 32 квадратных метров новых дорожек, 1850 квадратных метро газона, а также расположена современная спортивная площадка площадью 225 квадратных метров, два мусорных контейнера, а также устроена живая изгородь из спиреи Вангутта - 220 погонных метра.

Напомним, сквер на углу улиц Преображенской и Алексеевской площадью 0,47 гекрата находится на балансе и обслуживании местной властью Соломенского района.

Он был создан в 60-е годы 20 века во время развития местности района Александровская слободка.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в Киеве открыли " Сквер влюбленных". На церемонии открытия присутствовал министр юстиции Украины Павел Петренко.


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