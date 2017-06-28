В среду в Киеве откроется обновленный сквер в Соломенском районе

Он расположен на углу улиц Преображенской и Алексеевской. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, торжественное открытие состоится в четыре часа дня. Участие в открытии примут генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный, депутат Киевского городского совета Андрей Андреев и представители общественности.

В КГГА также отметили, что на территории сквера устроено 32 квадратных метров новых дорожек, 1850 квадратных метро газона, а также расположена современная спортивная площадка площадью 225 квадратных метров, два мусорных контейнера, а также устроена живая изгородь из спиреи Вангутта - 220 погонных метра.

Напомним, сквер на углу улиц Преображенской и Алексеевской площадью 0,47 гекрата находится на балансе и обслуживании местной властью Соломенского района.

Он был создан в 60-е годы 20 века во время развития местности района Александровская слободка.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в Киеве открыли " Сквер влюбленных". На церемонии открытия присутствовал министр юстиции Украины Павел Петренко.