В Киеве произошли столкновения между вкладчиками банка и полицией

Об этом передает "Громадське".

Согласно недавно полученным сведениям, около сотни вкладчиков банка "Михайловский" вышли на акцию протеста. При этом митингующие пытались прорваться в Администрацию президента, однако полиция преградила им путь, в результате чего произошли столкновения.

В связи с этим столичные полицейские задержали руководителя протестующих из Каменского. Так, спустя некоторое время на место инцидента приехали три автомобиля скорой помощи.

По словам сотрудников строгого порядка, по состоянию на 10:30 протестующие разошлись.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сейчас в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях.