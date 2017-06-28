11:50 28.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168654:labazovych

В Киеве произошли столкновения между вкладчиками банка и полицией

В центре столицы под зданием Администрации президента Украины произошли стычки между вкладчиками банка "Михайловский" и правохранительными органамы. 

В Киеве произошли столкновения между вкладчиками банка и полицией

Об этом передает "Громадське".

Согласно недавно полученным сведениям, около сотни вкладчиков банка "Михайловский" вышли на акцию протеста. При этом митингующие пытались прорваться в Администрацию президента, однако полиция преградила им путь, в результате чего произошли столкновения. 

В связи с этим столичные полицейские задержали руководителя протестующих из Каменского. Так, спустя некоторое время на место инцидента приехали три автомобиля скорой помощи.

По словам сотрудников строгого порядка, по состоянию на 10:30 протестующие разошлись.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сейчас в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив