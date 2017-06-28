Столичное метро в ночь на 29 июня будет работать на час дольше

Это связано с мероприятиями посвященными празднованию Дня Конституции, который Украина отмечает в среду, 28 июня. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, изменение графика работы метро связано, в частности, с фестивалем Atlas Weekend, который пройдет на ВДНХ.

Организаторы фестиваля сообщают, что сегодня вход свободный.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня также поменяют свои маршруты столичные троллейбусы номер 8, 9, а также 17, 19, 33 на короткое время. Ремонтные службы будут проводить работы по асфальтированию проспекта Воздухофлотский вплоть до улицы Фучика начиная с вечера 28-го июня и до самого утра 29-го июня.