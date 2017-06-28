Столичная власть в День Конституции увеличила количество общественного транспорта

Начиная с девяти часов вечера, в связи с празднование 21-й годовщины Конституции Украины, а также для обеспечения нормальных перевозок пассажиров городской транспорт в Киеве будет ходить дольше и чаще.

Таким образом, как сообщила пресс-служба "Киевпастранса", во время празднования и проведения фестиваля "Atlas Weekend", который состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" троллейбусные маршруты № 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45, 50, трамвайные - № 3, 8, 33, автобусные в режиме маршрутного такси - № 157, 166, 182, 208, 433, 530, 537, 548, 550 с девяти часов вечера буде курсировать в усиленном режиме. При этом работу маршрутов, которые проходят возле станций метро, ​​запланировано после прохождения последних поездов метрополитена.

Также запланировано резерв подвижного состава на автобусном маршруте №99.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, День Конституции метро в Киеве будет работать на час дольше.