09:58 28.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168644:labazovych

Проспекту Победы в Киеве вернут историческое название

Комиссия Киевского городского совета по вопросам самоуправления, региональным и международным связям сообщила, что по итогам обсуждения переименования проспекта Победы большинство граждан одобрили инициативу по возвращению ему исторического названия.

Проспекту Победы в Киеве вернут историческое название

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Киевсовета.

Так, проспекту Победы в Киеве вернут историческое название — Брест-Литовский. 

Отметим, что обсуждение переименования прошло на сайте Киевской горгосадминистрации в период с 16 ноября 2016 до 16 января 2017 года. Кроме того, участие в голосовании приняли 1172 человека.

В результате 810 граждан (69%) поддержали переименование проспекта Победы. В свою очередь остальные высказались против.

Добавим, что проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. А с конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовское шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив