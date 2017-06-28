Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Киевсовета.

Так, проспекту Победы в Киеве вернут историческое название — Брест-Литовский.

Отметим, что обсуждение переименования прошло на сайте Киевской горгосадминистрации в период с 16 ноября 2016 до 16 января 2017 года. Кроме того, участие в голосовании приняли 1172 человека.

В результате 810 граждан (69%) поддержали переименование проспекта Победы. В свою очередь остальные высказались против.

Добавим, что проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. А с конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовское шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.