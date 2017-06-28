Комиссия Киевского городского совета по вопросам самоуправления, региональным и международным связям сообщила, что по итогам обсуждения переименования проспекта Победы большинство граждан одобрили инициативу по возвращению ему исторического названия.
Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Киевсовета.
Так, проспекту Победы в Киеве вернут историческое название — Брест-Литовский.
Отметим, что обсуждение переименования прошло на сайте Киевской горгосадминистрации в период с 16 ноября 2016 до 16 января 2017 года. Кроме того, участие в голосовании приняли 1172 человека.
В результате 810 граждан (69%) поддержали переименование проспекта Победы. В свою очередь остальные высказались против.
Добавим, что проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. А с конца XIX века, с начала его застройки, он назывался Брест-Литовское шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.