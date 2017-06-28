13:48 28.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике перекрыли движение транспорта

В рамках празднования Дня Конституции Украины вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов в столице.

На Крещатике перекрыли движение транспорта

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечается, движение транспорта на улице Крещатик частично приостановлено. 

Так, с целью обеспечения перевозки пассажиров 28.06.2017 года во время празднования 21-й годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля "Atlas Weekend", который состоится на территории НК "Экспоцентр Украины".

В часности, с 21 часов будет увеличено количество подвижного состава на таких маршрутах:

- троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45, 50;

- трамвайных - №№ 3, 8, 33;

- автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 157, 166, 182, 208, 433, 530, 537, 548, 550.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 28 июня, столичная власть увеличила количество общественного транспорта на определенных маршрутах.


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