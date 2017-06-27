Во время взрыва машины в Киеве пострадали два человека

На месте происшествия погиб действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года рождения, полковник Максим Шаповал. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, опубликованном в Facebook. По данным ведомства, пострадала киевлянка 1990 года рождения. Девушку доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Врачи пояснили, что у нее осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает. За помощью к врачам также обратился мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации.

Вместе с тем директор департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко информацию подтвердил и отметил, что поскольку убитый является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье Уголовного Кодекса Украины "Теракт ".

По его словам на месте происшествия работает оперативно следственная группа для того, чтобы собрать улики, однако "по той картине преступления, которая сейчас уже есть, очевидно, что сработало взрывное устройство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство обороны Украины подтвердило личность погибшего при взрыве автомобиля, который произошел сегодня утром в Соломенском районе Киева.