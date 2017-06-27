13:33 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице под асфальт провалилось авто с женщиной и ребенком

В столице под землю ушло авто, в котором находились на тот момент женщина и маленький ребенок.

В столице под асфальт провалилось авто с женщиной и ребенком

Так, под асфальт частично ушло авто, в котором были женщина и ребенок. Людей удалось очень быстро вызволить из транспортного средства – передали сегодня представители dtp.kiev.ua. Инцидент был зафиксировано на пересечении Яблонской с Лебедева-Кумача. Авто ушло под асфальт из-за того, что был прорыв трубы, по которой течет горячая вода. Люди по итогам инцидента серьезных повреждений не получили.

Как сообщал УРА-Информ, в столице при взрыве авто в Соломенском районе утром 27-го июня один мужчина погиб, а также была ранена женщина. Известно, что погиб военный ВСУ.


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