В столице под асфальт провалилось авто с женщиной и ребенком

Так, под асфальт частично ушло авто, в котором были женщина и ребенок. Людей удалось очень быстро вызволить из транспортного средства – передали сегодня представители dtp.kiev.ua. Инцидент был зафиксировано на пересечении Яблонской с Лебедева-Кумача. Авто ушло под асфальт из-за того, что был прорыв трубы, по которой течет горячая вода. Люди по итогам инцидента серьезных повреждений не получили.

Как сообщал УРА-Информ, в столице при взрыве авто в Соломенском районе утром 27-го июня один мужчина погиб, а также была ранена женщина. Известно, что погиб военный ВСУ.