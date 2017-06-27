В столице некоторые троллейбусы поменяют маршрут

Эти сведения распространили в "Киевпасстрансе". Согласно этим сведениям – по причине проведения работ по асфальтированию просп. Воздухофлотский – вплоть до Фучика с вечера 28-го июня и до самого утра 29-го июня будут внесены изменения в передвижение маршрутов троллейбусов 8, а также номера 9, 17, 19 и 33.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вскоре передвижение транспорта будет ограничено на Дарвина. Причина ограничений – проведение необходимых ремонтных работ на улице. Перемещение транспорта ограничат с 29-го июня и до 30-го июня – передавали в КГГА.