15:37 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168602:mysnichenko

В столице некоторые троллейбусы поменяют маршрут

Столице троллейбусы номер 8, 9, а также 17, 19, 33 на короткое время поменяют свои маршруты.

В столице некоторые троллейбусы поменяют маршрут

Эти сведения распространили в "Киевпасстрансе". Согласно этим сведениям – по причине проведения работ по асфальтированию просп. Воздухофлотский – вплоть до Фучика с вечера 28-го июня и до самого утра 29-го июня будут внесены изменения в передвижение маршрутов троллейбусов 8, а также номера 9, 17, 19 и 33.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вскоре передвижение транспорта будет ограничено на Дарвина. Причина ограничений – проведение необходимых ремонтных работ на улице. Перемещение транспорта ограничат с 29-го июня и до 30-го июня – передавали в КГГА.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив