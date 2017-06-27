17:36 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро также сообщили про хакерскую атаку

В метрополитене столицы Украины сегодня – 27-го июня – сообщили про хакерскую атаку.

В столичном метро также сообщили про хакерскую атаку

Так, по причине атаки хакеров сегодня в метрополитене прекратила работу система оплаты проезда карточкой. Эти данные при помощи социальной сети распространили работники метро города.

Так, сейчас в подземке оплатить свою поездку карточкой банка стало невозможно, потому что атака хакеров. А бесконтактные же карты функционируют как обычно.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – 27 июня – банковская система Украины подверглась атаке хакеров. Про это сообщали представители Нацбанка на официальном сайте. В НБУ предупредили банки и иных представителей финсектора об угрозе.


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