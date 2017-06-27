В столичном метро откроется фото-выставка "Огни подземелья"

По словам автора, она долгое время снимала освещения подземки и его архитектурные особенности и технические решения на разных станциях. Также она считает, что помпезность общественных институтов Советского Союза должна была разбавить серые будни рядового гражданина.

"Печальные типичные "коробки" домов и фабрик украшались архитектурными шедеврами Дворцов культуры. К станциям метрополитена уделялось повышенное внимание ", - подчеркнула Мезенцева.

В то же время в метрополитене отметили, что таким прикладным вещам придавали серьезное идеологическое значение. Кроме того, продумывались даже мельчайшие детали.

"Проект станции "Вокзальная" выбирали из 19 вариантов, над каждым из которых работала группа высококвалифицированных специалистов", - отметила советник начальника киевского метро Наталья Макогон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевский метрополитен будет работать на час дольше обычного с 28 на 29 июня.