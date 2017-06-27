В киевском институте произошел пожар

Так, возгорание было зафиксировано в одном из институтов Шевченковского района города – передали представители ГСЧС. Известно также, что 26-го пожар произошел в учреждении, что на улице П. Майбороды. Спасатели, которые приехали на место, сумели выяснить, что огонь – на первом этаже в кабинете учреждения.

Пожар сумели локалзовать уже в 11:30, он охватил площадь примерно 20 метров квадратных. Полностью устранено возгорание было уже в 11:35. Во время тушения огня из здания вывели 20 сотрудников – в целях безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 27 июня утром был взрыв авто – в Соломенском районе.