В Киеве за сутки сгорели два автомобиля - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Так, 26 июня, в 12:17 к спасателям поступило сообщение о том, что во дворе 9-этажного дома по ул. Шолом-Алейхама, 19 в автомобиле "Daewoo Sens" возник пожар.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью, а в рядом припаркованном автомобиле "Ford Fusion" было повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковое отделки кузова.

Однако спустя некоторое время к спасательной бригады поступил еще один вызов о возгорание транспортного средства. Как выяснили сотрудники ГСЧС, пожар возник в автомобиле на пр. Правды, 19 Оказалось, возгорание возникло на обочине проезжей части дороги в лимузине "Chrysler 300C".

К слову, сгорел моторный отсек, салон автомобиля, передние колеса, лобовое, боковые и заднее стекло, повреждено лакокрасочное покрытие.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве в Голосеевском парке в понедельник утром, 19 июня, обнаружен разбитый Toyota Prius.