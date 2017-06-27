В Киеве взорвался автомобиль, пострадал мужчина - ФОТО

В Соломенском районе на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, на место происшествия уже выехала оперативная служба. Детали инцидента будут позже, - пояснили в ведомстве, добавив, взрыв был мощный и громкий. Белый автомобиль разнесло полностью.

Движение транспорта в районе инцидента в данные момент перекрыто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 26 июня, на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.