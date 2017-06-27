10:15 27.06.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100168565:Polishuk
В Киеве во время взрыва автомобиля погиб водитель - ФОТО, ВИДЕО
В результате взрыва, которые прогремел во вторник утром, 27 июня, в столичном Соломенском районе, погиб водитель.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливают причины инцидента.
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Национальной полиции Киева. По данным полицейских, взрыв произошел сразу же после восьми часов утра на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская. Тут, по неизвестным пока причинам, взорвался автомобиль "Mercedes-Benz".
Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Событие зарегистрировано должным образом и решается вопрос о его правовой квалификации, - пояснили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля. Сообщалось, что пострадал один человек. Движение транспорта вблизи инцидента перекрыто.