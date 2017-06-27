20:05 27.06.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100168618:Polishuk
Основная версия теракта в Киеве против сотрудника ГУР - российский след, - Матиос
Следствие рассматривает как основную версию взрыва, который произошел во вторник утром, 27 июня, в Киеве, российский след.
Любые версии относительно коммерческой деятельности являются абсурдными. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Он напомнил, что во время взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, полковник Максим Шаповал и сейчас расследованием этого убийства занимаются четыре военных прокурора. В социальных сетях появилась информация о якобы осведомленности кого-то о месте закладки взрывчатки возле Генерального штаба Вооруженных сил – это полная чушь, - пояснил военный прокурор, добавив, что следствие рассматривает версию существования единого центра принятия решений в контексте этого теракта и убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
Матиос такое рассказал, что на территории Украины с начала года было совершено десять преступлений с использованием взрывчатки, но прокуратура не будет их все отрабатывать, в том числе посредством алгоритма возможного одинакового исполнения или возможности каких-то касательных черт, людей и так далее, и тому подобное.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва автомобиля в Киеве, который прогремел во вторник, 27 июня, пострадали девушка и пенсионер. На месте происшествия погиб действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года рождения, полковник Максим Шаповал.