Основная версия теракта в Киеве против сотрудника ГУР - российский след, - Матиос

Любые версии относительно коммерческой деятельности являются абсурдными. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он напомнил, что во время взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, полковник Максим Шаповал и сейчас расследованием этого убийства занимаются четыре военных прокурора. В социальных сетях появилась информация о якобы осведомленности кого-то о месте закладки взрывчатки возле Генерального штаба Вооруженных сил – это полная чушь, - пояснил военный прокурор, добавив, что следствие рассматривает версию существования единого центра принятия решений в контексте этого теракта и убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Матиос такое рассказал, что на территории Украины с начала года было совершено десять преступлений с использованием взрывчатки, но прокуратура не будет их все отрабатывать, в том числе посредством алгоритма возможного одинакового исполнения или возможности каких-то касательных черт, людей и так далее, и тому подобное.