12:37 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Дарвина ограничат движение

По причине планируемого обустройства асфальтного покрытия движение должны будут ограничить на улице Дарвина.

На улице Дарвина ограничат движение

Так, движение будет на ул. Дарвина ограничено начиная с 29-го июгя – с 20-ти часов вечера – и до 30-го июня семи часов утра. Кроме Дарвина, также движение ограничат и на улице столицы Протасов Яр. Про это сегодня передали в КГГА. В этот период на указанных улицах будут вестись ремонтные работы на асфальтовом покрытии. На улице Протасов Яр движение ограничат от Соломенской и вплоть до горнолыжной трассы.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы движение было ограничено до 13-го июня. Причина – проведение общественно значимых мероприятий.


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