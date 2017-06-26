В центре Киева горел жилой дом, эвакуированы пять человек - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. При этом спасателям пришлось эвакуировать пять человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось около полуночи на улице Владимирской. Тут горел пятиэтажный жилой дом.

Пожар сопровождался сильным задымлением. На момент приезда спасателей огонь распространился уже на площади в 30 квадратных метров.

Спасателям удалось через час ликвидировать огонь, однако во время тушения пожара в горящей квартире обнаружено тело мужского пола, - говорится в сообщении. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Крещатике во вторник, 20 июня, в здании бывшего центрального гастронома возник пожар. В счастью, никто во время пожара не пострадал.