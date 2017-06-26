В столичном Гидропарке произошла массовая драка, ранен военнослужащий

В результате потасовки ножевое ранение получил мужчина. Как сообщают в социальной сети очевидцы, в драке принимали участие шесть человек.

Больше всего пострадал военнослужащий. Его зовут Илья Владимирович, 1994 года рождения, прописан в Никополе. Он получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Вместе с тем в полиции сообщили, что ранения пострадавшему нанес мужчина по имени Алексей Мычкин, который ранее уже привлекался к ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины Умышленное убийств и Грабеж. При этом сам злоумышленник также с травмами попал в больницу, где его и задержали сотрудники полиции. Во время обыска у него в кармане был бнаружен нож, которым было нанесено ранение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 июня в центре Киева в районе станции метро "Золотые ворота" произошла пьяная драка с ножом, в результате которой от полученных ран скончался мужчина.