Под Киевом произошло ДТП с участием бензовоза - ФОТО

Об этом событии сообщает УНН. Как отмечается, автобензоцистерна врезалась в рекламный борд. Так, в результате столкновения, кабину бензовоза водителя развернуло.

На данный момент из-за ДТП на Броварском проспекте образовалась небольшая пробка.

По информации полиции, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в ночь на среду, 21 июня, столичные патрульные полицейские во время погони попали в аварию.