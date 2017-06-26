10:13 26.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом произошло ДТП с участием бензовоза - ФОТО

В понедельник утром, 26 июня, на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. О жертвах и пострадавших пока не говорится.

Под Киевом произошло ДТП с участием бензовоза - ФОТО

Об этом событии сообщает УНН. Как отмечается, автобензоцистерна врезалась в рекламный борд. Так, в результате столкновения, кабину бензовоза водителя развернуло.

На данный момент из-за ДТП на Броварском проспекте образовалась небольшая пробка. 

По информации полиции, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в ночь на среду, 21 июня, столичные патрульные полицейские во время погони попали в аварию.


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