13:15 26.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне получат горячую воду завтра - КГГА

С завтрашнего дня компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителям жилых массивов Троещина, Радужный, Лесной, части Оболони и Подола.

Киевляне получат горячую воду завтра - КГГА

Об этом сообщили в Киевской горадминистрации. Как отмечается, "Укртрансгаз" и ОАО "Киевэнерго" достигли договоренности в вопросе погашения задолженности за транспортировку природного газа.

"Нам удалось найти решение, благодаря которому возобновлено газоснабжение. Киевэнерго платит часть долга за транспортировку, речь идет о 61 млн грн - газотранспортные предприятия, в частности" Трансгаз "восстанавливают газоснабжение", - уточнил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также он подчекрнул, что КГГА гарантирует обеспечить контроль за выполнением "Киевэнерго" взятых обязательств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице приступили к восстановлению газоснабжения ТЭЦ-6. 


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