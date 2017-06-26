Киевляне получат горячую воду завтра - КГГА

С завтрашнего дня компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителям жилых массивов Троещина, Радужный, Лесной, части Оболони и Подола.
Об этом сообщили в Киевской горадминистрации. Как отмечается, "Укртрансгаз" и ОАО "Киевэнерго" достигли договоренности в вопросе погашения задолженности за транспортировку природного газа.
"Нам удалось найти решение, благодаря которому возобновлено газоснабжение. Киевэнерго платит часть долга за транспортировку, речь идет о 61 млн грн - газотранспортные предприятия, в частности" Трансгаз "восстанавливают газоснабжение", - уточнил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Также он подчекрнул, что КГГА гарантирует обеспечить контроль за выполнением "Киевэнерго" взятых обязательств.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице приступили к восстановлению газоснабжения ТЭЦ-6.