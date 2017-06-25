С понедельника в Киеве дадут горячую воду

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В сообщении говорится, что в данный момент начали возобновления поставок газа на ТЭЦ №6. В связи с этим жители уже с понедельника получат горячую воду. Также сейчас идет развертывание технологических процессов.

Также Пантелеев подчеркнул, что город будет контролировать процесс погашения долга перед компанией "Укртрансгаз", чтобы подобные ситуации больше не повторились.

Ранее УРА-Информ сообщал, что горячая вода и отопление в Украине за год подорожали на 89%.