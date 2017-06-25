13:23 25.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Оболони два водителя устроили перестрелку

На столичной Оболони водители внезапно устроили перестрелку.

На Оболони два водителя устроили перестрелку

Про это передает dtp.kiev.ua. Согласно сообщению – водители в районе столицы – Оболонь – внезапно подрались, а также начали стрелять друг в друга. Это произошло около АЗС, которая находится на Г. Сталинграда. Водитель авто подрезал второго, они повернули в сторону Московского моста, остановились. Один из них достал травматический пистолет и начал стрелять. Другой же решил воспользоваться кастетом.

Прогремело восемь выстрелов, вскоре прибыло пять патрулей, а также три скорых. Один из участников потасовки был травмирован.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на Левом берегу в начале июня произошла перестрелка.


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