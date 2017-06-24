16:41 24.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В мае 2018 года откроют обновленный парк "Владимирская горка"

Столичный парк "Владимирская горка" по итогам проведенной тут реконструкции должен быть открыт через год.

В мае 2018 года откроют обновленный парк

Так, данный популярный парк должны будут торжественно открыть уже в мае 2018-го года. Это заявление было сделано В. Кличко – мэром столицы. Согласно его сообщению – на Владимирской горке уже выполнили работы по реконструкции, однако осталось еще немало таких вот работ – чтобы парк был комфортен для отдыха людей. Первый этап работ должны завершить уже в сентябре 2017-го года. А на 100 процентов готовый парк откроют в мае 2018-го – подчеркнул Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, новый парк отдыха вскоре будет обустроен в Дарницком районе города.


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