В мае 2018 года откроют обновленный парк "Владимирская горка"

Так, данный популярный парк должны будут торжественно открыть уже в мае 2018-го года. Это заявление было сделано В. Кличко – мэром столицы. Согласно его сообщению – на Владимирской горке уже выполнили работы по реконструкции, однако осталось еще немало таких вот работ – чтобы парк был комфортен для отдыха людей. Первый этап работ должны завершить уже в сентябре 2017-го года. А на 100 процентов готовый парк откроют в мае 2018-го – подчеркнул Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, новый парк отдыха вскоре будет обустроен в Дарницком районе города.