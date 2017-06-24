В Киеве автобусы №62, №114 и №115 временно поменяют маршруты

Так, маршруты будут изменены начиная с 12-ти дня и до 22-ух часов вечера. Изменения внесут по причине проведения на столичном Подоле автошоу. Таким образом, по новым маршрутам временно будут перемещаться автобусы 62-го маршрута, а также 114-го и 115-го. Про это передали представители “Киевпастранса”.

Передвижение автобуса № 62 будет проводиться от столичного Ботанического сада – и до Владимирского спуска, затем – по актуальному маршруту. Для автобуса 114 вначале предусмотрен актуальный маршрут, а после от Боричева спуска до Владимирского, однако он не будет заезжать на Контрактовую.

Как сообщал УРА-Информ, также в городе будет изменено движение маршрута троллейбуса 92н.