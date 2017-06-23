13:32 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева взорвался джип - ФОТО

В центре Киева в пятницу утром, 23 июня, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.

В центре Киева взорвался джип - ФОТО

В результате - пострадал предприниматель 1970 года рождения. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе около 11 часов утра.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Национальной полиции города Ярослав Тракало. По его словам, взрыв произошел, когда мужчина сел в автомобиль.

Сейчас врачи оказывают владельцу машины медицинскую помощь на месте происшествия. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает, – отметил Тракало, добавив, что взрывом повредило переднюю часть машины, а также припаркованные рядом авто и фасады зданий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на киевском проспекте Победы в ночь на 21 июня неизвестные бросили взрывное устройство в магазин сотовой связи.


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