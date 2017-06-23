В центре Киева в воскресенье перекроют движение

Тут на Крещатике пройдут праздничные мероприятия по случаю 150-й годовщины основания Канады. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с трех часов ночь и до десяти часов вечера будет запрещено движение всех видов транспортных средств на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения мероприятия, будут внесены изменения, - заверили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева сегодня ночью было частично ограничено движение. Тут проводились работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на Крепостном переулке частично ограничат движение транспорта.