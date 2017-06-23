02:00 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице запретили вылов бездомных котов

22-го июня в рамках заседания Киевгорсовета было принято такое решение – запретить вылавливать на улицах города бездомных котов.

В столице запретили вылов бездомных котов

Так, было принято решение касательно запрета на вылов бездомных котов в городе. Про это передала пресс-служба Киевгорсовета. По данному решению – на территории города отныне нельзя будет ловить бездомных котов. Исключение – это необходимость их стерилизовать или сделать прививки.

И к процессу вылова животных с такой целью обязательно нужно будет привлечь зоозащитные организации. Коммунальщикам же вменяется в обязанность создать котам условия для проникновения в подвалы и не мешать природной дератизации.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планируют открыть центр защиты животных.


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