15:40 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице силовик АТО выпал из окна

В столице был обнаружен труп силовика АТО.

В столице силовик АТО выпал из окна

Так, труп бойца был недавно выявлен лежащим около одного из многоэтажных домов – в столичном Днепровском районе. Эти данные распространили сегодня – 23-го июня – в столичной полиции. Согласно сообщению – 22-го июня правоохранителям рассказали о том, что на ул. Бучмы находится труп мужчины.

Прибывшие на место полицейские сумели быстро установить личность погибшего. Это – житель города 37-ми лет, бывший силовик, вернувшийся из АТО. Он умер по итогам полученных при падении с высоты травм.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы взорвалось авто – около улицы Тургеневская. В итоге пострадал бизнесмен, которому была оказана помощь медиков.


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