В столице силовик АТО выпал из окна

Так, труп бойца был недавно выявлен лежащим около одного из многоэтажных домов – в столичном Днепровском районе. Эти данные распространили сегодня – 23-го июня – в столичной полиции. Согласно сообщению – 22-го июня правоохранителям рассказали о том, что на ул. Бучмы находится труп мужчины.

Прибывшие на место полицейские сумели быстро установить личность погибшего. Это – житель города 37-ми лет, бывший силовик, вернувшийся из АТО. Он умер по итогам полученных при падении с высоты травм.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы взорвалось авто – около улицы Тургеневская. В итоге пострадал бизнесмен, которому была оказана помощь медиков.