В столице приступили к восстановлению газоснабжения ТЭЦ-6

Так, в городе уже приступили к восстановлению снабжения газом ТЭЦ-6, которая расположена на левом берегу. Про это с помощью интернета поведал М. Белявский – советник министра энергетики страны.

По его словам – уже приступили к восстановлению снабжения газом ТЭЦ, а поэтому "Киевгаз" подготовят лишь к понедельнику – добавил он. Известно, что в конце мая для Троещины и Оболони была прекращена подача горячей воды. Известно также, что ТЭЦ-6 снабжала теплом около 2100 жилых домов, а также около 40-ка медучреждений, 160 детсадов и несколько сотен ведомств.

Как сообщал УРА-Информ, 30 мая было полностью остановлено газоснабжение ТЭЦ-6.