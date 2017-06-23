10:52 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вчера в драке погиб ветеран АТО Сергей Олейник

В Киеве в результате ножевого ранения погиб начальник разведки Превого бата 54 ОМБР Сергей Олейник.

В Киеве вчера в драке погиб ветеран АТО Сергей Олейник

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил бывший пресс-офицер 93 ОМБр Юрий Богун Ширин. По его словам, как боец он был всегда бескомпромиссно принципиальным.

Он служил в Марьинке, а погиб в мирном Киеве. Он основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров.

Он защитил своего сына музыканта в районе метро Золотых ворот в Киеве. Олейник был бескомпромиссно принципиальным, и брал на себя даже больше, чем мог, – написал Ширин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 22 июня, в центре Киева неизвестные устроили пьяную драку. В двое мужчин вместе выпивали в районе станции метро " Золотые ворота". Между ними произошел конфликт, который перешел в драку.


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