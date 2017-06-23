Столичная власть временно закрывает трамвайные маршруты №1, №11 и №17

Это связано с ремонтом трамвайных путей. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с девяти часов вечера 24 июня и до 11 часов утра 25 июня трамвай №1 ходить не будет.

Тут будет проходит ремонт колеи скоростного трамвая на улице Владимира Покотила. На период реконструции будет увеличено количество автобусов на маршруте №1Т "Михайловская Борщаговка – Ромена Роллана", - пообещали в КГГА.

Вместе с тем, по данным администрации, трамваи №11 и №17 также прекращают движение с десяти часов вечера 23 июня до 9 июля. Тут также будет проводится ремонт колеи на пересечении Оболонского проспекта и улицы маршала Малиновского.

На этот период будет организовано движение трамвая №16Д "улица Героев Днепра – Контрактовая площадь".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 25 июня, столичная власть в центре городе перекроет движение транспорта. Тут на Крещатике пройдут праздничные мероприятия по случаю 150-й годовщины основания Канады.