17:17 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Троещине восстановят работу бювета

На Троещине сейчас продолжают вести строительство артезианской скважины.

На Троещине восстановят работу бювета

Это даст затем шанс восстановить функционирование бювета, который расположен на улице Сабурова. На Троещине это будет первая скважина – передали сегодня представители КГГА.

Указанная скважина расположена в рамках юрского горизонта – глубиной 272 метра. Согласно результатам проведенной экспертизы – данная скважина имеет глубину 190 метров. Таким образом – скоро граждане района получат возможность набирать из бювета полезную и качественную воду. А в общем в 2017-ом году хотят пробурить еще три подобные скважины.

Как сообщал УРА-Информ, в целом в столице планируют открыть 25 новых бюветов.


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