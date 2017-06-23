На Троещине восстановят работу бювета

Это даст затем шанс восстановить функционирование бювета, который расположен на улице Сабурова. На Троещине это будет первая скважина – передали сегодня представители КГГА.

Указанная скважина расположена в рамках юрского горизонта – глубиной 272 метра. Согласно результатам проведенной экспертизы – данная скважина имеет глубину 190 метров. Таким образом – скоро граждане района получат возможность набирать из бювета полезную и качественную воду. А в общем в 2017-ом году хотят пробурить еще три подобные скважины.

Как сообщал УРА-Информ, в целом в столице планируют открыть 25 новых бюветов.