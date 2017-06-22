В столичном озере обнаружен труп подростка

Сегодня такая информация поступила от пресс-службы столичной ГСЧС. Согласно данным – 21-го июня вечером – около 19-ти часов – спасателям поступило сообщение от полиции, что в оз. под названием “Заплавное” в столичном районе Дарница обнаружили труп юноши. Выяснилось, что он – 2001-го года рождения.

Вскоре на место прибыли спасатели, которые увидели, что труп располагается примерно в трех метрах от берега озера. Труп извлекли из воды при помощи лодки и он был передан полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее был обнаружен труп мужчины – в парке Дубки. Выяснилось, что мужчина повесился, предварительно оставив предсмертную записку.