09:29 22.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевском метро при попытке проехать на поезде погиб зацепер

В ночь на 22 июня 2017 года между станциями "Левобережная" и "Дарница" в столичном метро погиб зацепер, который хотел проехаться на вагоне поезда.

В киевском метро при попытке проехать на поезде погиб зацепер

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба Коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Как отмечается, попытка проехать на крыше вагона метро закончилась смертью экстремала. 

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

"Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения!", - гласит сообщения.

Также в пресс-службе предприятия призвали пассажиров не нарушать правила поведения в метрополитене и ценить свою жизнь.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской лини  Киевского метрополитена.


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