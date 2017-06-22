22:15 22.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Столичном шоссе - авария, машины стоят в многокилометровой пробке - ФОТО

В Киеве в четверг вечером, 22 июня, на Столичном шоссе столкнулся грузовик и цистерна с молоком.

В Киеве на Столичном шоссе - авария, машины стоят в многокилометровой пробке - ФОТО

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Вместе с тем на данным момент на Столичном шоссе образовался многокилометровый затор.

Как сообщают очевидцы, оба водителя рассказывают, что их подрезал Hyundai Elantra синего цвета. Один из участников аварии пытался избежать удар, в результате чего врезался в цистерну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 21 июня, столичные патрульные полицейские во время погони попали в аварию. В результате аварии пострадали три человека. Как сообщают очевидцы, авария произошла на проспекте Гетьмана.


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