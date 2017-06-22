11:21 22.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168313:mysnichenko

На въезде в столицу устанавливают табличку "Киев"

На въезде в столицу нашей страны сейчас ведется монтаж таблички, на которой написано Киев.

На въезде в столицу устанавливают табличку

Так, монтаж таблички сейчас ведется со стороны н.п. Борисполь. Вскоре там появится табличка, на которой написано “Киев”. Эту информацию сегодня при помощи одной из социальных сетей распространили представители движения под названием “Здесь начинается столица”.

Сейчас, согласно сообщению – продолжают монтировать надпись столица – со стороны н.п. Борисполь. Композиция этого указателя сейчас серьезно была увеличена.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в США была изменена известнейшая надпись Hollywood. В ней были заменены две буквы. На надпись наложили похожий на брезент материал.


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