На Аллее Героев Небесной Сотни появится пешеходная зона

Речь – про земельные участки, на которых в будущем должна быть организована пешеходная зона – на столичной Аллее Героев Небесной Сотни. Такое сообщение поступило от пресс-службы Киевгорсовета 22-го июня.

Так, проект по земельному устройству будет разработан на участках земли, имеющими площадь 0,51 гектара, а также на участке площадью 0,32 гектара и 0,53 гектара. Участки эти расположены около Майдана в столице. На них появится зона для пешеходов, а также будет выполнено озеленение территорий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на мемориал Героям Небесной Сотни планировалось выделить земельный участок.