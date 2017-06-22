15:15 22.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Аллее Героев Небесной Сотни появится пешеходная зона

Депутаты Киевгорсовета уже приняли решение относительно необходимости разработки проекта отвода участков земли.

На Аллее Героев Небесной Сотни появится пешеходная зона

Речь – про земельные участки, на которых в будущем должна быть организована пешеходная зона – на столичной Аллее Героев Небесной Сотни. Такое сообщение поступило от пресс-службы Киевгорсовета 22-го июня.

Так, проект по земельному устройству будет разработан на участках земли, имеющими площадь 0,51 гектара, а также на участке площадью 0,32 гектара и 0,53 гектара. Участки эти расположены около Майдана в столице. На них появится зона для пешеходов, а также будет выполнено озеленение территорий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на мемориал Героям Небесной Сотни планировалось выделить земельный участок.


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