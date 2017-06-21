09:59 21.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве во время погони полицейская машина попала в аварию - ФОТО

В ночь на среду, 21 июня, столичные патрульные полицейские во время погони попали в аварию.

В Киеве во время погони полицейская машина попала в аварию - ФОТО

В результате аварии пострадали три человека. Как сообщают очевидцы, авария произошла на проспекте Гетьмана.

Тут полиция гналась за BMW литовскими номерами. Иномарка развернулась на перекрестке возле Караваевых дач и начала двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости по встречной полосе. Полиция ехала следом.

В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Mitsubishi Lance. Не доезжая 200 метров до перекрестка с Лебедева-Кумача водитель Lancer, увидев погоню, начал притормаживать, его занесло и он врезался с автомобилем полиции.

От сильного удара пострадали водитель Mitsubishi и двое полицейских. Скорая помощь увезла травмированных в больницу. Вместе с тем, по данным правоохранителей, водитель BMW был пьян.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 июня, в Киеве автомобиль въехал в остановившийся перед ним троллейбус №6. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Вышгородской.


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