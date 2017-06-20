В центре Киева неизвестные ограбили магазин

Их было около 30 человек и украли они много шоколада из магазина на Майдане Независимости. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, информацию об ограблении правоохранители получили около шести часов вечера.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников магазина и других свидетелей, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. После чего было установлено, что в торговый зал заведения зашла группа людей в черных футболках, некоторые из них были в масках. В отделе со сладостями они взяли шоколад и направились к выходу.

Охранник и кассиры не смогли им помешать. Полиция открыла уголовное до по статье Уголовного кодекса Украины Грабеж.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве произошло вооруженное ограбление магазина мобильных телефонов.