В столице возникло возгорание возле киностудии им. Довженко

Согласно данным столичной ГСЧС – возгорание возникло утром 20-го июня – на открытой территории около здания киностудии. Это загорелся бытовой мусор, а также некоторые вещи. Огонь охватил площадь примерно 60 метров квадратных. Данные про этот пожар были получены примерно в полпятого утра.

Уже в начале шестого утра возгорание было устранено. В тушении огня участие принимали пять спасателей, а также одно пожарное авто. По итогам случившегося пострадавших не было.

Как сообщал УРА-Информ, в Португалии количество жертв масштабного возгорания возросло – до 64-ех граждан.