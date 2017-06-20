14:20 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возникло возгорание возле киностудии им. Довженко

В столице 20-го июня было возгорание – около здания киностудии им. Довженко.

В столице возникло возгорание возле киностудии им. Довженко

Согласно данным столичной ГСЧС – возгорание возникло утром 20-го июня – на открытой территории около здания киностудии. Это загорелся бытовой мусор, а также некоторые вещи. Огонь охватил площадь примерно 60 метров квадратных. Данные про этот пожар были получены примерно в полпятого утра.

Уже в начале шестого утра возгорание было устранено. В тушении огня участие принимали пять спасателей, а также одно пожарное авто. По итогам случившегося пострадавших не было.

Как сообщал УРА-Информ, в Португалии количество жертв масштабного возгорания возросло – до 64-ех граждан.

 


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