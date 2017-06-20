15:15 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице в случае жары ограничат движение грузовиков

В столице в том случае, если температура воздуха повысится до плюс 28-ми – ограничат передвижение крупногабаритного транспорта.

В столице в случае жары ограничат движение грузовиков

Такое сообщение сегодня – 20-го июня – поступило от КГГА. Так. при повышении температуры воздуха до 28-ми движение грузовиков по городу сразу же ограничат. Речь – про транспорт, у которого вес превышает 24 тонны, и нагрузка на ось составляет больше семи тонн.

Движение для крупного транспорта намерены ограничить с десяти утра и до 22-ух часов вечера. Эти изменения внедрят согласно распоряжению администрации по поводу движения крупного транспорта по улицам столицы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице движение вскоре планировалось ограничить на Крепостном переулке.


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