В столице в случае жары ограничат движение грузовиков

Такое сообщение сегодня – 20-го июня – поступило от КГГА. Так. при повышении температуры воздуха до 28-ми движение грузовиков по городу сразу же ограничат. Речь – про транспорт, у которого вес превышает 24 тонны, и нагрузка на ось составляет больше семи тонн.

Движение для крупного транспорта намерены ограничить с десяти утра и до 22-ух часов вечера. Эти изменения внедрят согласно распоряжению администрации по поводу движения крупного транспорта по улицам столицы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице движение вскоре планировалось ограничить на Крепостном переулке.